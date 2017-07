Leaked: जब सरेआम सड़क पर जैकलीन को KISS करने लगे वरुण, VIDEO हुआ Viral

इन दिनों सोशल मीडिया पर वरुण धवन और जैकलीन फर्नांडिस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वरुण सरेआम सड़क पर जैकलीन को किस करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल, ये वीडियो अपकमिंग फिल्म 'जुड़वा-2' के सेट से लीक हुआ है। जिसकी शूटिंग इन दिनों लंदन में चल रही है। शूट के दौरान ही किसी फैन ने इस सीन को कैप्चर कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। (यहां देखिए वीडियो)



जब सेट पर पहुंचे सलमान...

कुछ वक्त पहले ही फिल्म की एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने सलमान के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की थी और ये सपना तब पूरा हुआ जब सलमान जुड़वा-2 के सेट पर पहुंचे। दरअसल, इस फिल्म में वो कैमियो रोल कर रहे हैं। शूटिंग के दौरान की एक फोटो तापसी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। साथ ही उन्होंने लिखा-And it happened! Done with my talkie portion for #Judwaa2 #SuperTeam। जैकलीन ने भी इस शूट का एक वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है।

बता दें कि डायरेक्टर डेवि़ड धवन की ये फिल्म 20 साल पहले रिलीज हुई जुड़वा की सीक्वल है। जिसमें सलमान खान, करिश्मा कपूर और रंभा लीड रोल में थे। नई फिल्म में डेविड ने अपने छोटे बेटे वरुण को लीड रोल दिया है और उनके अपोजिट जैकलीन और तापसी नजर आएंगी। ये फिल्म 29 सिंतबर, 2017 को रिलीज होगी।

