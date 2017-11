पद्मावती विवाद: गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, "हिम्मत है तो दूसरे धर्मों पर फिल्म बनाए भंसाली"

'पद्मावती' पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले तो शूटिंग के दौरान राजपूत करणी सेना ने शूटिंग स्पॉट पर तोड़-फोड़ की और फिर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ मार-पीट की। इसके बाद ट्रेलर रिलीज होने पर भी धमकी दी कि वो किसी भी हालत में फिल्म को रिलीज होने नहीं देंगे और अब यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह भी इस मामले में कूद पड़े हैं।

दूसरे धर्मों पर फिल्म बनाएं भंसाली...

गिरिराज ने कहा कि संजय लीला भंसाली और किसी भी फिल्मकार में हिम्मत नहीं कि वह किसी और धर्म पर अधारित फिल्म बनाए या उनपर टिप्पणी करें। वे हिंदू गुरुओं भगवान और योद्धाओं पर आधारित फिल्में ही बनाते हैं हम अब इसे और बर्दाशत नहीं कर सकते।

