गुरमीतरामरहीम: ट्विंकल खन्ना ने निकाली ट्विटर पर भड़ास, लिखा-'हमने अपने दिमाग...'

बॉलीवुड एक्ट्रेस और ब्लॉगर ट्विंकल खन्ना अपने बेबाक अंदाज और साफगोई के लिए जानी जाती हैं। जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है तो वो हमेशा अपनी राय जाहिर करती हैं। हालांकि, इस वजह से कभी-कभार उन्हें ट्रोलर्स का भी शिकार होना पड़ता है। फिर भी वो सच कहने से पीछे नहीं हटती और एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। जी हां, गुरमीत राम रहीम की सजा पर भी अक्षय कुमार की वाइफ ने बेधड़क तरीके से रिएक्शन दिया है।

क्या लिखा ट्विकंल ने...

ट्विंकल खन्ना ने ट्विटर पर अपने रेगुलर ब्लॉग का लिंक शेयर किया जिसमें उन्होंने राम रहीम पर कमेंट करते हुए लिखा-'यही इन लोगों का काम है और मुझे इससे किसी तरह की परेशानी नहीं है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटकती है वह यह है कि हमने किस तरह अपने दिमाग भी इन बाबाओं को समर्पित कर दिए हैं'। इसके अलावा ट्विंकल ने 2 ट्वीट और किए हैं। जिसमें उन्होंने लिखा- 'यह हमारी गलती है कि ऐसे बाबा हमारे बीच पाए जाते हैं। हम ऐसे लोगों में सूर्य का प्रकाश ढूंढते हैं लेकिन यह लोग हमें भ्रमित करते हैं।'

Our fault Babas exist as we turn towards them like silly sunflowers looking for the sun,forgetting that a halo is just a trick of the light!