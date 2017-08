सलमान-शाहरुख की फिल्मों पर ट्विंकल की चुटकी, कहा-बॉक्स ऑफिस को चाहिए थी टॉयलेट

अक्षय कुमार की फिल्म 'टॉयलेट एक प्रेम कथा को 'बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने 3 दिन में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। ट्विंकल खन्ना अपने पति अक्षय की इस फिल्म से काफी खुश हैं और उन्होंने ये खुशी ट्विटर पर भी जाहिर की है। हालांकि अपनी खुशी जाहिर करने के साथ-साथ ट्विंकल ने एक तंज भी कसा है।

दरअसल, ट्विंकल ने ट्वीट किया, तो बॉक्स ऑफिस को भी टॉयलेट की जरूरत थी...हिट हिट हुर्रे।

So even the box office needed this Toilet eventually to break free from its constipation-#ToiletEkPremKath Hit Hit Hooray! pic.twitter.com/IPXx6DiI24