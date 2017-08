SHOCKING! चोटी काटने वाले गैंग से बाल-बाल बची ट्विंकल की बेटी, रात में कट सकते थे बाल...

इन दिनों नॉर्थ इंडिया में चोटी काटने वाले गैंग की दहशत लोगों में खूब देखी जा रही है। रात में अचानक से बाल कट जाने की घटना दिनों-दिन बढ़ रही है। और इसी घटना का फायदा उठाने की कोशिश करने की प्लानिंग कर रही थीं बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना। दरअसल, ट्विकंल की बेटी 'नितारा' अपने बाल ट्रिम नहीं करवाना चाह रही थीं। ऐसे में ट्विंकल के माइंड में चोटी काटने वाला गैंग आ गया। ट्विंकल ने प्लानिंग की कि रात में नितारा के बाल काट कर वे कह देंगी कि चोटी गैंग ने रात में उनके बाल भी काट दिए।

बता दें कि बीते दिनों ट्विकंल ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट कि जिसमें उन्होंने लिखा कि, 'उनके बेटी बाल ट्रिम करवाने से मना कर रही है। और ट्विटर पर लोगों से सलाह मांगी कि क्या मैं रात में उसकी चोटी काटकर, सारा इल्जाम चोटी गैंग पर लगा दूंगी। साथ ही कह दूंगी की लगता है यह गैंग अब मुंबई की तरफ भी आ गया है।'

The baby refuses to trim her hair!Should I snip it at night & blame the braid chopping entity who it seems has now moved to bombay as well?