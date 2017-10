Oops: 44 की उम्र में वजन घटा रहे राम कपूर, इस वजह से हो गए निगेटिव कमेंट्स का शिकार

'बड़े अच्छे लगते हैं' फेम टीवी एक्टर राम कपूर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ फोटोज शेयर की है, जिसमें वो जिम में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। इन फोटोज में उनकी मेहनत साफ नजर आ रही हैं और उनकी मस्कुलर बॉडी भी दिख रही हैं। फोटो शेयर करते हुए राम ने लिखा-'Work in progress'। राम की इस फोटो पर फैंस भी लगातार कमेंट कर रहे हैं। कुछ उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ उन पर निगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं।

Whattey sight to behold! 😍❤ The only person who's hot, sexy, cute and awwdorable all at the SAME TIME. 😂🔥💯💕

44 साल की उम्र में बना रहे हैं बॉडी...

राम की फोटोज देखकर लग रहा है कि वे अपनी फिटनेस को लेकर काफी कॉन्शियस हो गए हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है तभी तो उन्होंने ऐसे कमेंट किए। जैसे- एक ने लिखा, एक ब्रेड लोफ टोस्ट बनने की तैयारी कर रहा है। वहीं, एक ने लिखा बुढ़ापे में क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, 10 पैक्स बनाओगे क्या? एक ने कमेंट किया, अब सिनेमा में बाप, दादा, विलेन बनने की उम्र में अर्नोल्ड बनना चाह रहे हो।

EXCUSE ME ! 😱 Why are you doing this to us ! 😫😰

Let us live peacefully ! 😫🔥 pic.twitter.com/ipyCnFgCVS