TV GOSSIP: पढ़ें, टीवी की दुनिया की 10 बड़ी खबरें और गॉसिप

टीवी की पॉपुलर बहू ईशानी यानि की एक्ट्रेस राधिका मदान ने हाल ही में एक फोटोशूट करवाया है। जिसमें वो काफी हॉट और बोल्ड लग रही हैं। इनमे से कुछ फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए राधिका ने लिखा- "She only reveals what she wants you to see. Photograph by @sashajairam” एकता कपूर के शो 'मेरी आशिकी तुमसे ही' से करियर शुरू करने वाली राधिका जल्द ही बड़े परदे पर एंट्री करने जा रही हैं। वो भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दशानी के साथ बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं।

