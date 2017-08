BOX OFFICE: जानें अक्षय की 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' के पहले दिन का कलेक्शन

खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और भूंमि पडनेकर की फिल्म 'टॉयलेट एक प्रेम कथा' रिलीज हो चुकी है। फिल्म को लेकर फैन्स में काफी उत्साह था, जो हमें फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल, फिल्म ने पहली ही दिन 13.10 करोड़ की कमाई कर ली है।

जी हां, मार्केट एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी है। वैसे इसे फिल्म की अच्छी शुरुआत कहा जा सकता है।

#ToiletEkPremKatha Fri ₹ 13.10 cr. India biz... Sat and Sun look better... Biz to get big boost on Tue [Independence Day]... #TEPK