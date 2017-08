BOX OFFICE: 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' ने तीन दिन में कमाए....

हाल ही में रिलीज हुई 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' शुक्रवार को रिलीज हो गई हैं और फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जहां ओपनिंग पर फिल्म ने 13.10 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। वहीं शनिवार फिल्म का कलेक्शन 17.10 करोड़ रुपये रहा। और रविवार फिल्म के बिजनेस में बढ़ोतरी हुए और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 21.25 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए, तो दिनों-दिन फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी हुई है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। फिल्म के रिलीज होने से लेकर रविवार तक 51.45 करोड़ तक का बिजनेस कर लिया है। बता दें कि फिल्म ने 2 दिनों में 30.20 करोड़ रूपए की कमाई कर ली है। तरण आदर्श ने बताया था कि वीकेंड पर फिल्म की कमाई 50 करोड़ के आसपास तक पहुंच सकती है। और तरण आदर्श का अनुमान सही साबित हुआ। बता दें कि फिल्म की कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता भारत अभियान से प्रेरित है।

#ToiletEkPremKatha witnessed FANTASTIC growth on Sat... Strong word of mouth is translating into MASSIVE numbers... #TEPK