Metoo : जब एक ट्वीट पर खुद ट्रोल हो गईं टिस्का चोपड़ा, लोगों ने कहा..

सोशल मीडिया पर बीते दिनों एक कैंपेन छिड़ा जिसका नाम था #Metoo। इस कैंपेन में लोगों ने अपने उस अनुभव के बारे में बात की जब कभी ना कभी वो यौन शोषण का शिकार हुए हों। लाखों लोगों ने इस कैंपेन के जरिए खुलकर अपनी बात पल्बिक प्लेटफॉर्म पर लिखी। इस कड़ी में जब लाखों लोग मी टू पर अपना-अपना अनुभव साझा कर रहे थे उस दौरान ‘तारे जमीं पर’ की एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा ने भी ट्वीट किया। लेकिन अपने ट्वीट के चलते वो ट्रोल हो गईं।

दरअसल टिस्का ने ट्वीट करते हुए पीड़िताओं पर ही सावल खड़े कर दिए। टिस्का ने लिखा कि आपको किसी के साथ होटेल के कमरे में जाने की जरूरत ही क्या है? जब आप जाएंगे, तो शोषण होने की संभावना होगी ही। एक वैकल्पिक ना, एक विनम्र ना, एक ऐसी 'ना', जिसका मतलब आशंका हो सकती है, लेकिन सबसे खराब 'ना' वह है, जिसका मतलब 'हां' होता है। बस मुझे थोड़ा सा और पुश करो और मैं मान जाऊंगी।

A tentative ‘no’, a polite ‘no’, a ‘no’ that means ‘maybe’ and worst of a ‘no’ that means ‘yes.. just push me more and I will relent’..? https://t.co/7mm4FZUBeT — Tisca Chopra (@tiscatime) October 18, 2017

बता दें कि इस कैंपेन के जरिए इरफान खान, ऋचा चड्ढा जैसे बॉलीवुड कलाकार भी अपनी बात खुलकर कह चुके हैं। इरफान खान ने बताया था कि कैसे करियर के शुरुआती दिनों में सेक्स के लिए उनके पास केवल औरतों के ही नहीं मर्दों के भी ऑफर आते थे।

#Metoo : 'मुझे औरतों के साथ-साथ मर्दों से संबंध बनाने के ऑफर आते थे'

I think you have got consent as mixed up as the offenders. No said any which way is a NO. #pink - please watch. — Preethi (@preethisan) October 18, 2017

What kind of a no is yes anyway? There is only one no, and it does not mean yes. — Ruchita Dhuwali (@DhuwaliRuchita) October 19, 2017

Get ur facts right ..this kind of victim blaming is why they didnt come out earlier in such big numbers in the first place.. — sreekala (@hypatia12) October 20, 2017

#Metoo : मल्लिका दुआ ने सुनाई आपबीती, वो मेरे पीछे बैठा था और...

#Metoo : ''पुरुष कौन होते हैं किसी के चरित्र पर उंगली उठाने वाले''

#Metoo : यौन उत्पीड़न की ये कहानियां आपको झकझोर देंगी