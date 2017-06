संसद में पहली बार किसी फिल्म का ट्रेलर होगा रिलीज, जानें क्या है फिल्म 'रागदेश' की कहानी

आजाद हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी फिल्म का ट्रेलर संसद भवन में रिलीज किया जाएगा। निर्देशक तिग्मांशु धूलिया की फिल्म 'रागदेश' को संसद में रिलीज किया जाएगा।

फिल्म के निर्देशक तिग्मांशु का इस पर कहना था कि फिल्म को संसद भवन में रिलीज करने का मतलब स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के सम्मान के लिए किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा पहली बरा हो रहा है कि संसद भवन ने किसी फिल्म के ट्रेलर को संसद में लॉन्च करने की अनुमती दी है। जो हमारे फिल्म के लिए सम्मान की बात है।

रागदेश फिल्म की कहानी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के उन तीन अफसरों की कहानी है जिनका कोर्ट मार्शल हुआ था और इस केस की ट्रायल लाल किले में हुई थी। इस वजह से इस ट्रायल को रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से भी जाना जाता है।

इस केस में नामित अफसर थे कर्नल प्रेम सहगल, मेजर जनरल शाह नवाज खान और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो। उस दौर के नामी वकील सर तेज बहादुर सप्रू और अन्य ने इस केस में नॉमिनेटेड अफसरों का केस लड़ा था।

फिल्म में कुणाल कपूर सहित अमित साध और मोहित मारवाह मुख्य किरदार में नजर आएंगे। आपको बता दें पिछले हफ्ते ही फिल्म का टीजर पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

Three soldiers. One extraordinary story, that changed the course of our history #raagdesh pic.twitter.com/BzKf0fAqRD