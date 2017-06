Munna Michael: नया गाना डिंग-डॉन्ग रिलीज, टाइगर श्रॉफ दिखे पापा जैकी के लुक में

सब्बीर खान के निर्देशन में बन रही फिल्म 'मुन्ना माइकल' का गाना डिंग-डोंग रिलीज हो गया है। जिसमें टाइगर श्रॉफ का डांस हमेशा की तरह देखने लायक है। ये बात हम सभी जानते हैं कि टाइगर डांस के कितने बड़े फैन हैं और खुद भी वो कितने बेहतरीन डांसर हैं।

गाने को एक पार्टी सॉन्ग के रूप में देखा जा रहा है। गाने में अमित मिश्रा और अंतरा मिश्रा की आवाज है और गाने की लिरिक्स दानिश सबरी और सब्बीर खान ने तैयार की है। गाने को टाइगर स्ट्रीट्स पर, बसों के ऊपर डांस करते नजर आ रहे हैं। वहीं उनकी को-एक्ट्रेस निधि अग्रवाल भी उनके साथ कदम मिलाती नजर आ रही हैं। वहीं कॉरियोग्राफी में गणेश आचार्या का जादू देखा जा सकता है।

ट्विटर पर लोगों ने गाने में टाइगर के डांस को खूब सराहा। कृति सनोन से लेकर प्रभु देवा तक ने गाने में टाइगर के डांस को खूब पसंद किया।

Thank you so much prabhu sir 🙏wish i could move like you! 🙌🙌 https://t.co/vmXvBdqLXq

रेमो डिसूजा ने कुछ ऐसे दिखाया प्यार...

This ones for you @iTIGERSHROFF all the best for #MunnaMichael #dingdang pic.twitter.com/U5IwQd1671