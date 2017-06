'Harry Met Sejal': मीनी ट्रेलर में 'इंटरकोर्स' शब्द के इस्तेमाल से खफा हैं पहलाज निहलानी

सीबीएफसी चीफ पहलाज निहलानी फिल्मों को सर्टिफिकेशन देने के मामले में अपने तीखे बरताव को लेकर बेहद मशहूर हैं। इसको लेकर कई बार भारी आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। इस बार वो इम्तियाज अली निर्देशित शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की फिल्म 'जब हैरी मेट सेजल' से खफा हैं। दरअसल पहलाज को फिल्म के दूसरे मीनी ट्रेलर से में इस्तेमाल हुए शब्द 'इंटरकोर्स' से एतराज है।

फिल्म के अब तक कुल तीन मीनी ट्रेलर लॉन्च किए गए हैं। जिसमें से दूसरे ट्रेलर में अनुष्का शाहरुख से एक बॉन्ड साइन करने को कहती हैं। इस बॉन्ड के मुताबिक अगर शाहरुख का अनुष्का के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप होता है या 'इंटरकोर्स' तो शाहरुख को इसके बदले किसी भी तरह का हर्जाना नहीं भरना होगा।

मीडिया से बात करते हुए पहलाज ने बताया कि फिल्म के ट्रेलर को इस शब्द की एडीटिंग के बाद ही मंजूरी मिलनी थी लेकिन मेकर्स ने अभी तक ट्रेलर को एडिट करके हमारे पास नहीं भेजा है। नियम के मुताबिक डिजीटल के लिए तैयार किए गए किसी भी कंटेंट को टीवी पर प्रसारित करने के लिए सेंसर बोर्ड की मंजूरी जरूरी होती है।

Film clippings being run on TV need certification, it is a rule. Content meant for digital is being run on TV: CBFC Chief #JabHarryMetSejal pic.twitter.com/8jBUleKsLv