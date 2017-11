Happy B'Day किंग खान: शाहरुख को इस अनोखे अंदाज में सेलेब्स ने दी बधाई, किसी ने कहा भाई, तो किसी ने चार्मिंग

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान आज 52 साल के हो गए हैं। शाहरुख के बर्थडे को लेकर न सिर्फ उनके फैन्स बल्कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री काफी उत्साहित हैं। बता दें कि बॉलीवुड सेलेब्स के साथ-साथ स्पोर्ट्स पर्सन्स ने भी शाहरुख को दिल खोलकर बधाई दी है।

सबने अलग-अलग स्टाइल से शाहरुख को बर्थडे की बधाई दी। आप भी देखें किस स्टार ने शाहरुख को कैसे विश किया।

वैसे बता दें कि शाहरुख ने अपने अलीबाग बाले फार्महाउस पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस पार्टी में दीपिका से लेकर आलिया तक कई सेलेब्स पहुंचे थे।



Happy birthday Bhai @iamsrk !!! So much love always and forever....❤️❤️❤️ pic.twitter.com/c6rV1OZQxC