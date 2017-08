OMG! इस दुकान पर मिल रहा है 'शाहरुख-अनुष्का स्पेशल पान', जानें क्या है इसका राज

बनारस की एक पान शॉप पर शाहरुख-अनुष्का स्पेशल पान कुछ ज्यादा ही डिमांड में है। हर कोई शाहरुख और अनुष्का स्पेशल पान ही खाना चाह रहा है। दरअसल, बीते दिनों फिल्म 'जब हैरी मेट सेजल' के प्रमोशन के लिए किंग खान, अनुष्का और इमतियाज अली बनारस पहुंचे। वहां किंग खान और अनुष्का ने एक पान खाया था, जो आजकल कुछ ज्यादा ही डिमांड है।

बनारस पहुंचते ही बॉलीवुड के किंग खान और अनुष्का का जादू काशीवासियों के सिर चढ़कर बोल रहा था। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग पागल हो रहे थे। ऐसे में शाहरुख और अनुष्का ने भी बनारसवासियों को खास फील करना के लिए वहां मौजूद एक पॉन शॉप पर गए। वहां किंग खान और अनुष्का ने एक-दूसरे को पान खिलाया। उनकी पान खिलाते हुए यह फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। लेकिन अब खबर आई है कि शाहरुख-अनुष्का का वह पान कुछ ज्यादा ही डिमांड में है। दुकानदार ने उस पान का नाम ही 'शाहरुख-अनुष्का स्पेशल पान' रख दिया है।



Varanasi: Seller names paan 'Shah Rukh Khan special paan' on popular demand, after Shah Rukh Khan and Anushka Sharma had paan from his shop. pic.twitter.com/fKRYYOVnAy