केदारनाथ FIRST LOOK: सैफ की बेटी सारा के साथ ऐसे रोमांस करेंगे सुशांत, सामने आया POSTER

सारा अली खान की डेब्यू फिल्म 'केदारनाथ' का फर्स्ट पोस्टर सामने आ चुका है। इस पोस्टर को डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा- 'Nite b4 the 1st day of shoot is alwys a long 1. b4 i hit the sack,heres the 1st look of r latst obsession #kedarnath firstlook'

फिल्म का पोस्टर काफी अट्रैक्टिव और कलरफुल है। इसमें बर्फ से ढके पहाड़, शिव जी की मूर्ति और उनके बीच दो प्रेमियों का चेहरा दिखता है। साथ ही केदारनाथ का मंदिर। दर्शन को जाते यात्री भी इस पोस्टर में दिख रहे हैं। जिससे साफ है कि इस फिल्म में भक्ति से साथ प्यार का रंग दिखाया जाएगा। फिल्म के जरिए सैफ अली खान की बेटी सारा बॉलीवुड में एंट्री करेंगी। वो फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ रोमांस करती दिखेंगी।

इससे पहले केदारनाथ में दोनों की कई फोटोज सामने आई थी। जिसमें ये भगवान का आशीर्वाद लेते दिख रहे थे।