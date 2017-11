पद्मावती विवाद: फिल्म रिलीज पर रोक की मांग पर दायर याचिका पर नहीं होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

फिल्म 'पद्मावती' पर चल रहे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिल्म का लगातार विरोध और जगह-जगह पर प्रदर्शन जारी है। करणी सेना और राजपूत संगठन समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री खुलकर फिल्म का विरोध कर रहे हैं। विवाद अब राजनीतिक होता जा रहा है। यही नहीं कई संगठन फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। और इसी के चलते विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज रोकने की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।

Supreme Court dismisses petition filed against release of the film #Padmavati pic.twitter.com/RVBeSsO3ZZ