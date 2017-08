VIDEO and PICS: कोच्चि में सनी लियोनी का ऐसा स्वागत देखकर उड़ जाएंगे आपके होश

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस सनी लियोनी के काफी दीवाने हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन उनको लेकर फैन्स में कितनी दीवानगी है ये तो हाल ही में कोच्च‍ि वाले इंसिडेंट को देखकर पता चल गया। आज तक किसी एक्ट्रेस को लेकर फैन्स की इतनी दीवानगी कभी नहीं देखी। दरअसल, सनी हाल ही में एक कार्यक्रम के लिए कोच्चि पहुंची जहां उनके दीवाने उन्हें देखने के लिए पहुंच गए। सनी की एक झलक पाने के लिए लोग ट्रकों और बसों में भरकर पहुंचे। बता दें कि

रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ इतनी थी कि सनी की कार का इवेंट में पहुंच पाना ही मुश्किल हो गया था। सनी ने अपने ट्विटर पर इस दौरान की फोटो भी शेयर की है। अगर आप भी इस फोटो को देखेंगे तो चौंक जाएंगे। सनी के कार के आस-पास इत नी भीड़ थी कि उनकी कार उस भीड़ में एक छोटी टॉय कार की तरह लग रही है।

My car in literally a sea of love in Kochi Kerala!! Thanks #fone4 pic.twitter.com/lLHTo8GyrC