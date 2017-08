सुनील ने कपिल को किया स्पेशल मैसेज, क्या जल्द बन जाएंगे दोस्त

कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के विवाद के बारे में तो सब जानते ही हैं। दोनों का विवाद इतना बढ़ गया था कि सुनील ने कपिल का शो ही छोड़ दिया था। लेकिन लगता है अब दोनों के बीच सब ठीक हो रहा है। दरअसल, हाल ही में एक यूजर ने सोशल मीडिया पर ग्रोवर से पूछा कि वो कपिल शर्मा की आने वाले फिल्म फिरंगी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो ग्रोवर ने लिखा, ऑल द बेस्ट।

ग्रोवर के इस ट्वीट के बाद से लग रहा है कि शायद धीरे-धीरे ही सही, लेकिन दोनों के बीच की दूरियां कम हो रही है। बता दें कि इससे पहले ग्रोवर के बर्थडे पर कपिल ने उन्हें विश किया था।

All the best! https://t.co/UCO3VpIyWM