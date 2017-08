ऐसा क्या: सुनील ग्रोवर ने उड़ाया कपिल के दोस्त का मजाक, 'चंदू चायवाले' ने दिया करारा जवाब

भले ही सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा की राहे अलग हो गई हो। लेकिन दोनों की लड़ाई किसी न किसी वजह से सुर्खियों में जरूर रहती हैं। हाल ही में फिर ऐसा ही कुछ हुआ जब सुनील ने 'चंदू चायवाला' के नाम से मशहूर कपिल के दोस्त चंदन प्रभाकर का मजाक उड़ाया। चंदन कपिल शर्मा के शो में 'चंदू' का किरदार निभाते हैं।

दरअसल, चंदन ने शुक्रवार को ट्विटर पर अपने वेकेशन की एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि कई बार आपकी बॉडी का पॉश्चर आपको डिफाइन करता है। चंदन की इस फोटो को री-ट्वीट करते हुए सुनील ने लिखा, "इस फोटो में आप बॉडी पॉश्चर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बिल्डिंग की खूबसूरती?" जिसके बाद चंदन ने फनी तरीके से इसका जवाब देते हुए लिखा, "हा हा हा... पाजी मेरा ऐसा पॉश्चर बिल्डिंग की खूबसूरती की वजह से है।"

Is this picture what r u trying to define, the poster of ur body or beauty of the building behind you? https://t.co/9KXldf0gOY