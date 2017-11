WOW! सुदर्शन पटनायक ने रेत की आकृति बनाकर मानुषी को दी शुभकामनाएं

रेत कला में माहिर सुदर्शन पटनायक ने विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली मानुषी छिल्लर को पुरी तट पर रेत से उनका चेहरा उकेरते हुए आकृति बनाकर शुभकामनाएं दी।



सुदर्शन ने ट्विटर पर यह आकृति शेयर करते हुए लिखा, मानुषी छिल्लर को विश्व सुंदरी 2017 का खिताब जीतने पर बधाई देने के लिए पुरी तट पर मेरी रेत कला। भारत को तुमने गौरवान्वित किया।

My SandArt at Puri beach to Congratulate #ManushiChhillar on being crowned the #MissWorld2017. You have made India proud. pic.twitter.com/EdZCrJhmyE