बॉलीवुड मसाला: पढ़ें बॉलीवुड की 10 बड़ी खबरें और गॉसिप्स

न्यूयॉर्क में गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा के साथ छुट्टियां मना रहे विराट कोहली ने बीते रोज इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो अनुष्का के साथ दिख रहे हैं। फोटो के साथ ही विराट ने एक क्यूट मैसेज भी लिखा है- 'Much needed break with my ❤ ' (लव) महज 11 घंटे में इस फोटो को 12 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। बता दें कि भारतीय टीम 26 जुलाई से छह सितंबर के बीच श्रीलंका दौरे पर रहेगी। इस दौरान विराट के नेतृत्व में भारतीय टीम तीन टेस्ट मैच, पांच वनडे और एक टी-20 मैच खेलेगी।

