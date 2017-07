BOX OFFICE: दर्शकों को पसंद आ रही है 'मॉम', 2 दिन में कमाए इतने करोड़

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी ने फिल्म 'इंगिलिश-विंग्लिश' के बाद मॉम से वापसी की है। इस फिल्म को लेकर उनके फैन्स में काफी उत्साह था शायद यही वजह है कि फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 2.90 करोड़ की कमाई की, लेकिन दूसरे ही दिन फिल्म की कमाई में बढ़ौतरी हुई है। फिल्म ने दूसरे दिन 5.08 करोड़ की कमाई की है। जिसके तरत फिल्म ने 2 दिन में 7.98 करोड़ की कमाई कर ली है।

#Mom witnesses 75.17% growth on Sat... EXCELLENT trending... Sun should be higher... Fri 2.90 cr, Sat 5.08 cr. Total: ₹ 7.98 cr. India biz.