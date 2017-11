Photos: श्रीदेवी ने ऐसे मनाया हसबैंड का बर्थडे, बेटी को Kiss करते दिखे बोनी कपूर

श्रीदेवी ने अपने हसबैंड बोनी कपूर के 62वें बर्थडे (11 नवंबर) पर चेन्नई में एक शानदार डिनर पार्टी रखी। जिसमें उनकी फैमिली और करीबी फ्रेंड्स शामिल हुए। इस पार्टी में श्रीदेवी और उनकी दोनों बेटियां जाह्नवी और खुशी कपूर फॉर्मल लुक में नजर आईं। इस पार्टी में बोनी कपूर बेटी खुशी को किस करते दिखे। ये फोटोज श्रीदेवी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की है।

बेटियों ने जीता दिल...

इसके अलावा फ्रेंड्स के लिए होस्ट की गई पार्टी में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, शबाना आजमी, एआर रहमान सहित अन्य शामिल हुए। इस पार्टी में खुशी येलो कलर की ड्रेस में दिखीं वहीं, जाह्नवी व्हाइट कलर की ऑफ शोल्डर आउटफिट में स्पॉट हुईं। श्रीदेवी ने पार्टी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Happy birthday to my love ❤'. एक अन्य फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा 'Babies❤'.

मनीष मल्होत्रा ने भी शेयर किए फोटोज...

मनीष मल्होत्रा ने पार्टी की इनसाइड फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'Loving and caring host @sridevi.kapoor at her chennai home ..... #allaboutlastnight with the #incredible @sridevi.kapoor #gaurishinde and the young cool @khushi05k #kushikapoor #fun #funtimes #happiness #positivity #love'.

