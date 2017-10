खुलासा: हैप्पी भाग जायेगी के सिक्वल में दिखेंगी बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी 'हैप्पी भाग जाएगी' के सीक्वल में नजर आएंगी। इसे लेकर सोनाक्षी ने कहा कि वह इस किरदार को निभाने के लिए काफी उत्साहित हैं। फिल्म के सीक्वल का टाइटल 'हैप्पी भाग जाएगी रिटर्न्स' है।

सोनाक्षी ने रविवार को ट्वीटर पर लिखा, यह एक बड़ा खुशमिजाज परिवार है। इस सफर को शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती... आनंद एल. राय, मुद्दसर, डायना पेंटी, हैप्पीभागजाएगीरिटर्न्स।”

Its one big HAPPY family!!! Cant wait to kickstart this journey ⭐️ @aanandlrai @mudassar_as_is @DianaPenty #happybhaagjayegireturns pic.twitter.com/RLAoKoylVv