अवॉर्डः सलमान को मिला चीन में सम्मान, इस फिल्म ने जीता 'बेस्ट एक्शन मूवी' का अवॉर्ड

सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट को भले ही बहुत अच्छे रिव्यू न मिल रहे हों लेकिन पिछले साल रिलीज हुई सलमान की फिल्म सुल्तान का जलवा अब तक बरकरार है। चीन में चल रहे 20वें शांघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सुल्तान को बेस्ट एक्शन मूवी का अवॉर्ड मिला है। आपको बता दें शांघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 17 जून से शुरू हो कर 26 जून तक चलेगा।

#Sultan to release in China later this year... Meanwhile, #Sultan wins Best Action Movie Award at Shanghai International Film Festival.