कैंसर से जूझ रहा है पान सिंह तोमर का ये एक्टर, सोशल मीडिया पर मांगी जा रही है मदद

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक स्क्रीन ग्रैब सर्कुलेट ने सबको चौंका दिया जिसमें स्लमडॉग मिलियनेयर और पान सिंह तोमर जैसी बड़ी फिल्मों में काम करने वाले सीताराम पंचाल को लेकर एक पर्सनल मैसेज है। दरअसल, केतन दीक्षित केडी नाम के एक शख्स ने सीताराम पंचाल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, सीताराम को कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई है और पैसों की कमी की वजह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। वो अपने परिवार के कमाने वाले इकलौते शख्स हैं। ऐसे में हमारी छोटी-छोटी मदद उन्हें कैंसर से लड़ने में मदद करेगी।



सीताराम की तबीयत के बारे में सुनकर कई बॉलीवुड स्टार्स उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। फिल्ममेकर अश्विनी चौधरी ने भी ट्वीट कर लोगों से मदद की अपील की है।

Actor Sitaram Panchal from Haryana suffering from cancer needs help @mlkhattar @ProfKaptanSingh @CaptAbhimanyu @cmohry state govt shld help. https://t.co/drqZcHPmKD