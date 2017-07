POSTER: 'ए जेंटलमैन' का पोस्टर हुआ रिलीज, बोल्ड लुक में नजर आएंगी जैकलीन

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन फर्नांडिस की आने वाली फिल्म 'ए जेंटलमैन' का नया पोस्टर रिलीज हुआ है। इसमें जैकलीन और सिद्धार्थ एक दूसरे को किस करते नजर आ रहे हैं। 'ए जेंटलमैन' में यह जोड़ी पहली बार साथ काम कर रही है। वैसे पोस्टर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में सिद्धार्थ और जैकलीन के कई किस सीन देखने को मिल सकते हैं।



जैकलीन ने मूवी के पोस्टर को ट्विटर पर शेयर किया। पोस्टर को देख कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में एक्शन के साथ रोमांस का भी तड़का है। फिल्म में पहली बार साथ में नजर आने वाली जोड़ी सिद्धार्थ और जैकलीन की कैमेस्ट्री पहले से ही चर्चा में आ गई है। अब देखना यह है कि पर्दे पर यह जोड़ी क्या कमाल दिखा पाती है और दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है।

Trailer out Monday 12 noon! 🕛 Action, love, thrill, comedy – all in one helluva unit #AGentlemanSundarSusheelRisky @S1dharthM @foxstarhindi pic.twitter.com/W9eq3jZo6z