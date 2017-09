WHAT: इस 'खान' ने उड़ाया 'पोस्टर ब्वॉयज' का मजाक, श्रेयस बोले- 'औकात में रह, इतनी जोर से...'

अपने कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट्स की वजह से सुर्खियों में रहने वाले कमाल राशिद खान उर्फ केआरके ने फिर एक बार फिर कुछ ऐसा ही किया है। दरअसल, हाल ही में केआरके ने सनी देओल और श्रेयस तलपड़े की फिल्म 'पोस्टर ब्वॉयज' का रिव्यू किया। वो भी कुछ ऐसे तरीके से कि श्रेयस उनसे नाराज हो गई और ट्विटर पर ही केआरके की क्लास लगा दी। (केआरके का ट्वीट)

Top class Wahiyat film #PosterBoys collected 1.80Cr on day1 n it's proof of 0 stardom of Deols n Chutiyapa direction of @shreyastalpade1

Deol brothers should hang @shreyastalpade1 up side down, slap him 6 times n put chilli 🌶 in his ass for destroying their career #PosterBoys