'हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई': फिल्म का नया पोस्टर रिलीज, बुर्का पहने दिखा श्रद्धा का अग्रेसिव अवतार

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म 'हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई' का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। इस नए पोस्टर में श्रद्धा बुर्का पहने नजर आ रही है। पोस्टर में भले ही आपको श्रद्धा का चेहरा ना दिखे, लेकिन उनकी आंखें आपको सब कुछ बयां कर देगी। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है।

पोस्टर की टैगलाइन भी जबरदस्त है, 'अट्ठासी केस दर्ज पर कोर्ट में हाजरी सिर्फ एक बार।'

So here's another teaser poster of #HaseenaParkar Hope you guys like it! #HaseenaTeaserPoster @haseenamovie @ApoorvaLakhia #18thAugust pic.twitter.com/XuOVohCRNJ