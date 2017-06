माजरा क्या है: श्रद्धा कपूर ने फोटो शेयर कर लिखा, 'When we fell in love'

बॉलीवुड निर्देशक अपूर्व लाखिया, हसीना पारकर के जीवन पर फिल्म 'हसीना- द क्वीन' बनाने जा रहे हैं। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर फिल्म 'हसीना' को लेकर चर्चा में हैं। अभी तक फिल्म से श्रद्धा अपने जबरदस्त लुक के लिए चर्चा में थी। अब 'हसीना' के किरदार से श्रद्धा का नया लुक सामने आया है, जिसमें वो अपने रील-लाइफ पार्टनर के साथ नजर आ रही हैं।

श्रद्धा ने फिल्म 'हसीना' से एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह एक्टर अंकुर भाटिया के साथ नजर आ रही हैं। श्रद्धा ने फोटो के साथ लिखा, "When we fell in love #HASEENA #IBRAHIM @ankurbhatia."

आपको बता दें कि अंकुर भाटिया इससे पहले 'सरबजीत' में ऐश्वर्या राय के पति के रोल में नजर आए थे। बता दें कि फिल्म में हसीना के किरदार का सफर चार हिस्सों में दिखाया जाएगा। श्रद्धा हसीना के 18 साल से लेकर 43 साल की उम्र तक के किरदार में दिखाई देंगी।

श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर फिल्म में हसीना पारकर के भाई दाऊद इब्राहिम के किरदार में नजर आएंगे। यह फिल्म इस साल 14 जुलाई को रिलीज होगी।

देखें फोटो-