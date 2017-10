SHOCK: हरियाणा की लोकगायिका-डांसर हर्षिता की हत्या, 4 गोलियां मारी

हर्षिता दहिया हरियाणा की फेमस लोक गायिकी हैं, लेकिन मंगलवार की शाम को हर्षिता की अज्ञात बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर्षिता पानीपत के गांव चमराडा के एक कार्यक्रम से आ रही थीं और जैसे ही वो कार्यक्रम से बाहर आई तब उस समय बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी। उन्हें 4 गोली लगीं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि अभी तक हत्या की वजह सामने नहीं आई है।

पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लेने के बाद कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि हमलावर हर्षिता को ही निशाना बनाने आए थे। तभी उन्होंने सिर्फ हर्षिता को ही निशाना बनाकर गोलियां चलाई।

Haryana: Local singer & dancer Harshita Dahiya shot dead by unknown assailants when she was leaving from a program in Panipat's Israna.