अरे वाह! देश का पहला लाइव गेम शो लेकर आ रही हैं शिल्पा, मिलेगा कार जीतने का मौका

शिल्पा शेट्टी भले ही रुपहले पर्दे पर न दिखाई दें लेकिन छोटे पर्दे उनकी सक्रियता कम नहीं है और अब वह किसी शो की जज या होस्ट नहीं, बल्कि प्रोड्यूसर बन गई हैं और वो भी भारत के पहले लाइव गेम शो की। खुद शिल्पा ने यह जानकारी अपने फैंस को सोशल प्लेटफॉर्म पर दी है।

उन्होंने टि्वटर पर शो का एक पोस्टर शेयर किया। इसके साथ शिल्पा ने लिखा,' कार की तमन्ना बेकार नहीं जाएगी। अब कम से कम पैसे में आंटी आपको हर हफ्ते एक कार दिलाएगी।' शो के पास्टर का टाइटल था, 'आंटी बोली लगाओ बोली: सबसे कम सबसे अनोखी।'

पोस्टर में कॉमेडियन अर्चना पूरन सिंह नजर आ रही हैं। यह शो 24 सितंबर से कलर्स चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। शिल्पा ने लिखा, 'यह मेरा पहला टीवी प्रॉडक्शन है। धन्यवाद राज नायक, कलर्स टीवी, अर्चना पूरन सिंह। यह भारत का पहला लाइव गेम शो है, जिसमें दर्शकों के पास एक कार जीतने का मौका है। मैं इसे लेकर बेहद उत्साहित हूं।

My 1st TV production thanku @rajcheerfull @ColorsTV @apshaha @chasebid.Indias 1st LIVE game show.Audiences are in for a treat (sorry) CAR🚗 😬 pic.twitter.com/Rg1wUtvkqt