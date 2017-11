शेखर कपूर की मां का हुआ निधन, कहा-'दिल्ली के पॉल्यूशन ने मेरी मां को मार दिया'

शेखर कपूर ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए अपनी मां शील कांता कपूर के निधन की जानकरी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली के पॉल्यूशन ने मेरी मां को मार दिया। पिछली सर्दी में उन्हें लंग इंफेक्सन हो गया था, जो कभी ठीक ही नहीं हो पाया। वो इस वजह से डिप्रेशन में भी चली गई थीं। काश मैं उन्हें लंदन में ही रखता, लेकिन मेरी मां अपने घर(दिल्ली) में ही रहना चाहती थीं।

Pollution in Delhi killed my mother. She got a severe lung infection in winter and never recovered, leading to depression and then her heart just gave up. Wish I had kept her here in London, but she always wanted to go back home to Delhi #delhiAirpollution

I remember sleeping on terrace in Delhi in summers. Would always see the Milky Way. My mother would point out all the stars that were part of our mythology. My desire to tell stories arose on those nights of wondering what lay in the Universe. What happened to Delhi? #DelhiSmog