'पद्मावती' विवाद पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तोड़ी चुप्पी, बोले-राजस्थानी महिलाओं की...

संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावती' को लेकर चल रहे विवाद में अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी बयान दिया है। फिल्म की आलोचना करने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए शशि थरूर ने सोमवार को कहा कि फिल्म पर विवाद राजस्थानी महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देने का एक मौका है और शिक्षा 'घूंघट' या सिर पर परदे से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

घूंघट से ज्यादा जरूरी शिक्षा...

थरूर ने ट्वीट कर कहा, “ 'पद्मावती' विवाद आज राजस्थानी महिलाओं की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने का एक मौका है, न कि छह शताब्दी पुरानी महारानियों पर ध्यान केंद्रित करने का। राजस्थान की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। शिक्षा 'घूंघट' से ज्यादा जरूरी है।”

Agree totally. The #Padmavati controversy is an opportunity to focus on the conditions of Rajasthani women today ¬ just of queens six centuries ago. Rajasthan’s female literacy among lowest. Education more important thang Hoog hats https://t.co/82rvGmkfwO