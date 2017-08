Wah! दिलीप कुमार का हालचाल जानने घर पहुंचे उनके 'बेटे', photos में दिखी बॉन्डिंग

दिलीप कुमार काफी समय से किडनी संबंधी बीमारी को लेकर परेशान है। बीते दिनों तबीयत बिगड़ जाने के बार उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिन डॉक्टरों की देखरेख में रहने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिसचार्ज कर दिया गया। इन दिनों दिलीप साहब घर पर आराम कर रहे हैं। और ऐसे में उनका हाल जानने उनके घर पहुंचे दिलीप के बेटे।

दरअसल, दिलीप कुमार और सायरा बानो की कोई औलाद नहीं है, लेकिन बॉलीवुड के किंग 'शाहरुख' को वह अपना मुंह बोला बेटा मानते हैं। ऐसे में दिलीप साहब की खैरियत जानने के लिए शाहरुख दिलीप जी के घर गए। घर में आराम कर रहे दिलीप कुमार से मिलते हुए शाहरुख की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल, दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट से सायरा बाने ने शाहरुख और दिलीप की कुछ फोटो शेयर की। इसमें शाहरुख और दिलीप कुमार की बॉन्डिंग साफ देखी जा सकती है।

2/ @iamsrk visited Sahab this evening. Sahab's doing much better since return from the hospital. Shukar Allah. pic.twitter.com/V2njs5swDM