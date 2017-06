बॉलीवुड के सिल्वर स्क्रीन पर SRK ने पूरे किए 25 साल, ऐसे जाहिर की अपनी खुशी

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान को बॉलीवुड में डेब्यू किए हुए 25 साल हो गए हैं। जी हां, शाहरुख को बॉलीवुड में 25 साल हो गए हैं। शाहरुख ने अपने फैन्स को धन्यवाद देते हुए सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है।

Went 2 bed early cos been a hectic week.Woke up for no reason & realised I am 25 yrs old.Will deal with all this love tom.Thx for bearing me

बता दें कि शाहरुख ने फिल्म दीवाना से बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म में उनके साथ दिव्या भारती और ऋषि कपूर लीड रोल में थे। फिल्म में शाहरुख ने राजा सहाय का किरदार निभाया था जो काफी फेमस हुआ था।

शाहरुख के बेस्ट फ्रेंड करण जौहर ने भी उन्हें बधाई दी। शाहरुख के फैन्स ने भी उन्हें बधाई देने शुरू कर दी। किसी ने उनकी फेमस मूवी के कोलाज बनाए, तो किसी ने जिफ बनाए।

Have had the honour of working with him for 22 of those 25 years....love you so much Bhai @iamsrk...And thank you for everything.....❤️❤️❤️ https://t.co/k4e5ouQ0IL