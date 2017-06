EID:शाहरुख ने ट्वीट कर ऐसे किया फैन्स का शुक्रिया, शेयर की वीडियो

वो चाहे ईद का मौका हो या फिर अपने किसी फिल्म के सक्सेस का या फिर उनके जन्मदिन का शाहरुख अपने फैन्स से मिलना बिल्कुल भी नहीं भूलते। ऐसे ही सोमवार को भी ईद के मौके पर शाहरुख अपने फैन्स से मिलने मन्नत की अपनी मशहूर बालकनी में आए और अपने फैन्स से मुखातिब हुए। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से भी बात-चीत की।

शाहरुख अपने बेटे अबराम के साथ मन्नत की बालकनी में पहुंचे और फैन्स का शुक्रिया अदा किया। जिसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

My beautiful baby,my king @iamsrk you deserve the best!!😍😍 pic.twitter.com/7vLtVZAT4Z — srk fan (@srk_fanofking) June 26, 2017

शाहरुख सफेद पठानी कुर्ते-पायजामे में नजर आए साथ ही साथ उनके साथ उनका छोटा बेटा अबराम भी पठानी कुर्ते में ही नजर आ रहा था।

My beautiful baby,my king @iamsrk you deserve the best!!😍😍 pic.twitter.com/7vLtVZAT4Z — srk fan (@srk_fanofking) June 26, 2017

शाहरुख ने जब अबराम को गोद में उठाया तब अबराम ने भी हाथ हिला कर सभी फैन्स का स्वागत किया।

My beautiful baby,my king @iamsrk you deserve the best!!😍😍 pic.twitter.com/7vLtVZAT4Z — srk fan (@srk_fanofking) June 26, 2017

शाहरुख ने भी एक वीडियो के जरिए फैन्स का शुक्रिया अदा किया। ट्विटर पर फैन्स का शुक्रिया अदा करते हुए शाहरुख ने लिखा, 'ईद मुबारक! मेरा दिन इतना खूबसूरत बनाने के लिए आप सब का शुक्रिया। इसके साथ ही मेरे 25 सालों की जर्नी में मेरा साथ देने के लिए आप सब का शुक्रगुजार हूं। बहुत प्यार...'

Eid Mubarak! Thank you for making my day special. And thank you for joining me on this glorious journey of 25 years. Love you all... pic.twitter.com/QGPWFZ6hwK — Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 26, 2017

Eid Mubarak meri Jaan @iamsrk 🌹🌙

May on this auspicious eve,

Allah pours Love & Blessings upon you & entire KhanDaan💗

All my Heartiest Love💋 pic.twitter.com/9OupnxYq2L — ❀ Sнαн Kι Bιωι ❀ (@JacyKhan) June 26, 2017

इसके बाद शाहरुख मीडिया से भी मुखातिब हुए। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने मीडिया से अपील किया कि 'मेरे बच्चे जहां भी जाते हैं मीडिया वहां पहुंच जाती है। अगर वो पब्लिक में दिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिल्मों में आने वाले हैं। मीडिया देखकर वो परेशान हो जाते हैं। मैं एक एक्टर हूं तो मैं मीडिया को हैंडल कर लेता हूं, लेकिन उनके लिए ये सब मुश्किल होता है।'

इसके अलावे शाहरुख ने मीडिया से बात-चीत में ये भी कहा कि, 'मेरे घर में ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मेरे बच्चों को भी पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा फिर ही उन्हें फिल्मों में आने की अनुमति है। सुहाना अभी 11वीं क्लास में है और आर्यन को ग्रेजुएशन करने में अभी 4 साल लगेंगे। सुहाना का एक्टिंग में इंटरेस्ट है और मैं उसे आगे जरूर सपोर्ट करूंगा।'