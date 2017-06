SUPER CUTE: जब शाहिद कपूर ने बेटी मिशा को सिखाया CLAP करना, आप भी देखें

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर अपनी बेटी मिशा की तस्वीरें और वीडियो शेयर करने लगे हैं। शाहिद ने अपनी और मिशा का GIF शेयर किया है। जिसमें मिशा को ताली बजाना सीख रही हैं। GIF में दोनों पापा-बेटी काफी क्यूट लग रहे हैं। शाहिद ने GIF शेयर करते हुए लिखा, 'And she learns how to clap'

बता दें कि शाहिद ने कुछ समय तक अपनी बेटी मिशा का चेहरा मीडिया से छिया था, जब कभी वो बेटी मिशा के साथ स्पॉट किये जाते, तो अपनी बेटी का चेहरा छिपा लेते थे। इस बारे में शाहिद ने कहा था कि वक्त आने पर वो खुद मिशा का चेहरा सबको दिखाएंगे।

शाहिद की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो फिलहाल वो 'पद्मावती' की शूटिंग में बिजी हैं। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाहिद के साथ दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह लीड रोल में हैं।

