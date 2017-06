PHOTO: शाहरुख-अबराम की फोटो वायरल, किंग खान ने लिखा ऐसा कैप्शन कि...

बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान ने अपने बेटे अबराम के साथ एक ऐसी फोटो शेयर की है, जिसे देखकर आपके दिन की भी शानदार शुरुआत होगी। अपनी एक पुरानी फोटो के साथ शाहरुख ने अबराम की एक फोटो शेयर की है और इसमें दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं।

इस फोटो के साथ लिखा गया कैप्शन भी बहुत खास है। इस फोटो को शेयर करते हुए किंग खान लिखा, 'As overplayed as the pun is, I still can’t resist writing…“Hav u ever seen a better pair of perfect fitting genes?”' (क्या आपने इससे पहले परफेक्ट फिटिंग जीन्स का ऐसा पेयर देखा है।) आपको बता दें कि अबराम सैरोगेसी से हुए हैं।

अबराम अक्सर ही अपने पिता शाहरुख के साथ नजर आते रहते हैं। आईपीएल के मैचों के दौरान भी वो किंग खान के साथ कई बार स्टेडियम में दिख चुके हैं।

