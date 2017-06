शाहरूख खान ने मौत की अफवाहों पर ली चुटकी, बोले प्लेन क्रैश के बावजूद बच गया

बॉलीवुड एक्शाटर हरूख खान भी उन चर्चित शख्सों में शामिल हो गए जिनकी मौत की अफवाह फैलाई गयी। एक यूरोपीय न्यूज नेटवर्क ने खबर दी कि बॉलीवुड अदाकार की विमान हादसे में मौत हो गयी।



यूरोपीय न्यूज नेटवर्क ईआई पाइस टीवी ने ब्रेकिंग न्यूज खंड में कहा कि शाहरूख खान की 7 अन्य लोगों के साथ एक निजी विमान से यात्रा करते वक्त हादसे में मौत हो गई है। शाहरुख ने अफवाहों और आनंद एल राय के साथ अपनी फिल्म के सेट पर छत के ढहने के बारे में टि्वटर पर फैन्स से शेयर किया ।

शाहरूख ने अपनी एक मजाकिया तस्वीर के साथ ट्वीट किया, 'विमान हादसे, सेट पर जानलेवा हादसे के बावजूद बच गया।'

TGIF! Survived the week inspite of a plane crash, fatal accident on sets & yet another title of Imtiaz Ali film! pic.twitter.com/5W5DtrrupA