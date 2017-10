SHOCKING: सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई शबाना आजमी, छोटी सी गलती पड़ गई महंगी

सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी द्वारा की गई छोटी सी गलती भी बड़ी बन जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ शबाना आजमी के साथ भी जब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक डिश शेयर की और उसे उपमा लिख दिया। दरअसल, शबाना ने ट्विटर पर एक डिश की फोटो को उपमा बता दिया और असल में वह पोहा है।

फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि उनकी कहने पर केतकी ने इटली में ब्रेकफास्ट में उपमा बनाया। इसके साथ ही शबाना ने कुक की तारीफ भी की। शबाना के फोटो पोस्ट करने के एकदम बाद ही लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों के हिसाब से शबाना ने जो फोटो शेयर की थी वह उपमा की नहीं बल्कि पोहा था।

Upma cooked by Ketki for breakfast in Florence!Thats what u expect was the demand of the gujju ladies im with.No sirree it was mine Love it🌺 pic.twitter.com/ISicmbt4Ue