WOW: मम्मी करीना के मेकअप रूम में पहुंचे तैमूर, मौसी ने खींची सेल्फी लिखा- 'हमारे...'

करीना कपूर और सैफ अली खान के लाडले तैमूर अली खान अपनी क्यूट फोटोज की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में वो मम्मी-पापा के साथ छुट्टियां मनाकर लौटे हैं। पार्टी और एयरपोर्ट में पैरेंट्स के साथ नजर आने वाले तैमूर अब मम्मी करीना के मेकअप रुम में भी पहुंच चुके हैं। हाल ही में उनकी मौसी करिश्मा कपूर ने ये फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की, जिसमें दोनों कपूर सिस्टर्स अपने बच्चों के साथ नजर आ रही हैं।

करिश्मा का क्यूट मैसेज...

करिश्मा ने ये फोटो शेयर करते हुए अपने इंस्टा अकाउंट पर लिखा-'We had a special visitor on our set yesterday' साथ ही उन्होंने हैशटैग में लिखा #taimur#ourjaan#ourbabies #ourlife #ourworld#familylove। इस फोटो में तैमूर मां करीना की गोद में नजर आ रहे हैं और मिरर को एकटक देख रहे हैं। पीछे करिश्मा सेल्फी लेते दिख रही हैं और उनके दोनों बच्चे समारा-कियान भी मुस्कुराते हुए फोटो क्लिक करवा रहे हैं।

Awesome day shooting with the sis 🙌🏼💜#somethingspecial#comingsoon🔛🔜#brandshoot A post shared by KK (@therealkarismakapoor) on Aug 21, 2017 at 8:59am PDT

