VIDEO: अंदर से ऐसा दिखता है गौरी खान का ऑफिस, देखिए 16 खूबसूरत तस्वीरे

पिछले कई दिनों से बॉलीवुड सेलेब्स गौरी खान के नए ऑफिस की फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर रहे थे। और अब फाइनल खुद गौरी ने भी अपने नए ऑफिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। गौरी के साथ ही उनके खास दोस्त करण जौहर और उनके पति बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने भी इस वीडियो को पोस्ट किया है और महज कुछ घंटों में ही इसे 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इस वीडियो को करण जौहर ने अपनी आवाज दी है, जिसके लिए गौरी ने उन्हें थैंक्यू भी कहा है।

शाहरुख ने वीडियो के साथ लिखा- There r no shortcuts to any place worth going... @gaurikhan Ur passion for design and perseverance shines through at #GauriKhanDesigns.

इस वीडियो से हमने 16 खूबसूरत तस्वीरे आपके लिए निकाली हैं, जिनमें आप गौरी के ऑफिस की खूबसूरती को खुद अच्छे से देख सकते हैं। इस ऑफिस का एक-एक कोना गौरी की क्रिएटिविटी और उनके विजन को दिखाता है।

आगे देखिए गौरी के ऑफिस का वीडियो...