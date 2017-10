SHOCKED! 'सीक्रेट सुपरस्टार' दिवाली पर रिलीज करना आमिर की गलती तो नहीं? 'गोलमाल अगेन' ने पछाड़ा

दिपावली के मौके पर दो बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई हैं। इस हफ्ते बड़े पर्दे पर आमिर खान की फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' और अजय देवगन की फिल्म 'गोलमाल अगेन' रिलीज हुई हैं। रिलीज से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि आमिर की पिछली फिल्म 'दंगल' की तरह ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित होगी लेकिन फिल्म की कमाई देखें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।

19 अकूटबर को रिलीज हुई 'सीक्रेट सुपरस्टार' ने अब तक कुल 14 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं दूसरी तरफ 20 अक्टूबर को रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म 'गोलमाल अगेन' ने कमाई के मामले में सीक्रेट सुपरस्टार को पीछे छोड़ दिया है। गोलमाल अगेन ने अब तक 30 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दे है।

तरण ने ट्वीट कर बताया है कि सीक्रेट सुपरस्टार ने पहले दिन 4.80 करोड़ और दूसरे दिन 9.30 करोड़ यानी अबतक कुल 14.10 करोड़ की कमाई की है। वहीं 'गोलमाल' की तारीफ करते हुए तरण ने लिखा है 'बॉक्स ऑफिस पर गोलमाल की सुनामी...फिल्म ने अबतक कमाए 30 करोड़' तरण ने फिल्म को 5 स्टार दिए हैं।

तरण ने 'सीक्रेट सुपरस्टार' की रिलीज डेट को लेकर लिखा है 'आमतौर पर दिवाली पर फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम रहता है ऐसे में इस मौके पर सीक्रेट सुपरस्टार को रिलीज करना आमिर खान को अपने फैसले पर सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। बता दें कि सीक्रेट सुपरस्टार में आमिर खान के साथ जायरा खान भी मुख्य भूमिका में हैं जायरा फिल्म में दंगल में आमिर के साथ काम कर चुकी हैं। वहीं गोलमाल में अजय देवगन, अरशद वारसी, परीणिती चोपड़ा, तब्बू, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, कुणाल खेमू मुख्य भूमिका में हैं।

Ajay, Arshad, Tusshar, Shreyas, Kunal, Johny Lever, Sanjay Mishra - their comic timing is spot on 👌👌👌... Tabu, Parineeti 👍👍👍 #GolmaalAgain

Tsunami at the BO... #GolmaalAgain puts up SENSATIONAL numbers... Fri ₹ 30.14 cr... India biz... 👍👍👍👍👍

Although biz is generally low on Diwali day, Aamir’s decision to release #SecretSuperstar on Diwali day itself did raise eyebrows...