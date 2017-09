बिग बॉस-11: सपना चौधरी ने लगाए सलमान के साथ ठुमके, वायरल हुआ Video

हाल ही में बिग बॉस सीजन-11 का नया प्रोमो सामने आया है। जिसमें शो के होस्ट सलमान खान हरियाणा की रहने वाली डांसर सपना चौधरी के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान कैसे कोट उतारकर पैपी सॉन्ग पर सपना चौधरी संग जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री कमाल की है। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Haryana's dancing queen Sapna Choudhary is here to win the entire nation's love. Watch this padosi tomorrow at 9PM only on #BB11. pic.twitter.com/SiKEfzp5zi