WOW: 'भूमि' का तीसरा पोस्टर रिलीज, संजय दत्त के साथ नजर आईं अदिति

संजय दत्त की कमबैक फिल्म भूमि का नया पोस्टर रिलीज हो चुका है। पोस्टर में पहली बार एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी भी उनके साथ दिख रही हैं। इससे पहले फिल्म के दो पोस्टर रिलीज हुए थे, जिसमें संजय का वॉयलेंट लुक देखने को मिला था। फिल्म का पोस्टर संजय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, साथ ही लिखा- 'He'll always protect her. She is his # Bhoomi. Here's the 2nd poster, trailer out tom!'

फिल्म का ट्रेलर कल रिलीज होगा। जेल से बाहर आने के बाद ये संजय की पहली रिलीज होगी। अदिति फिल्म में उनकी बेटी 'भूमि' का रोल निभा रही हैं, जिन्हें कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। उमंग कुमार द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म 22 सितंबर को रिलीज होगी। इससे पहले संजय के बर्थडे पर भी फिल्म का पोस्टर सामने आया था।

बता दें कि ये फिल्म हॉलीवुड की सुपरहिट मूवी 'टेकन' से इंस्पायर है, जिसमें एक पिता अपनी किडनैप हुई बेटी को बचाने के मिशन पर निकलता है। फिल्म को काफी पसंद किया गया था।