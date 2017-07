सलमान ने फैन के साथ खिंचवाई सेल्फी, सोशल मीडिया पर खूब हो रही viral

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान जब आईफा 2017 के लिए न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम पहुंचे तो फैंस की दिवानगी देखने लायक थी। कोई सेल्फी के लिए सलमान को फॉलो कर रहा था, तो कुछ लोग सड़कों पर दौड़ते दिखे। ऐसे में अनघा फाल्गुने राइट टाइम पर सलमान के साथ सेल्फी क्लिक करने में सफल रहीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उनकी यह फोटो देखकर ही पता लग जाएगा कि कैमरे को एकदम राइट टाइम पर क्लिक किया गया था।

Thanks for this ...the "run" in -#nyc #iifanewyork2017 #iifa was worth it 😝❤️❤️❤️😘😍😍😍 pic.twitter.com/awwaUGvbUP