सम्मान: ऋषि ने फिल्मों में रोमांस-एक्शन करने वालों को नहीं, इन्हें बताया असली हीरो

बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने कहा कि पुलिस, दमकलकर्मी और चिकित्सक ही असली हीरो होते हैं। फिल्मी पर्दे पर रोमांस या लड़ाई करना बहादुरी नहीं है।

ऋषि ने ट्वीट किया, 'असली हीरो 9/11 के दमकलकर्मी हैं, जो खतरे से वाकिफ होने के बावजूद ट्विन टॉवर में घुसे और अब जलते हुए ग्रेनफेल टॉवर, जहां आग बुझाने के लिए एक बार बहादुरों ने प्रवेश किया। फिल्मों में गीत गाना, रोमांस करना और लड़ाई करना बहादुरी नहीं है। असली हीरो दमकलकर्मी, पुलिस और चिकित्सक हैं। मैं कोई हीरो नहीं था। माफ कीजिएगा।'

The Real Heroes. "9/11" Firefighters entered Twin Towers knowing eminent death. Now Grenfell Tower where again the braves have entered. 🙏😥

ऋषि ने यह ट्वीट पश्चिमी लंदन में बुधवार को 24 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने के बाद किया।

Singing songs,romancing or fighting in films is no Heroism.The real HEROES are the Firefighters,Police and the Medics. I was no hero! Sorry!