SAD! रॉक बैंड 'लिंकिन पार्क' के सिंगर चेस्टर बेनिंगटन ने आखिर क्यों किया सुसाइड

रॉक बैंड 'लिंकिन पार्क' के प्रमुख सिंगर चेस्टर बेनिंगटन अपने लॉस एंजेलिस के घर में मृत पाए गए। बता दें कि चेस्टर ने हार्ड रॉक, हिप-हॉप और रैप गानों की लाखों एल्बम बनाई हैं। चेस्टर 41 साल के थे और उन्होंने अपने अपार्टमेंट में सुसाइड कर लिया।

लॉस एंजेलिस कंट्री कॉर्नर के प्रवक्ता ब्रैन इलियास ने बताया कि, 'अधिकारी चेस्टर के सुसाइड के कारणों की जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट कहना मुश्किल है।' वहीं बैंड के को-फाउंडर और प्रोड्यूसर ने ट्विटर पर ट्विट करके कहा कि, 'खबर सुन के मैं बहुत हैरान हूं और यह सुनकर मेरा दिल टूट गया है कि चेस्टर ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन यह सच है।'

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one.